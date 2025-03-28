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"Станет повеселее смотреть футбол". Быстров выступил за продажу пива на матчах РПЛ

Бывший игрок сборной России по футболу Владимир Быстров выступил за то, чтобы разрешить в России продажу пива на спортивных стадионов.
Фото: РФС
"Я не вижу проблем, чтобы на матчах РПЛ продавали людям пиво. Кто-то хочет перед матчем выпивать, а кто-то хочет взять бокал на стадионе и смотреть игру. Думаю, если будут продавать пиво везде на стадионе, будет народу больше, станет повеселее смотреть футбол", - приводит слова Быстрова Legalbet.

Напомним, в России с 2005 года запрещено продавать пиво во всех спортивных сооружениях. В последнее время активизировались разговоры о возможной отмене запрета, за что выступали в РФС, РПЛ, Министерствах спорта и финансов, многие депутаты Госдумы. Однако противоположной позиции придерживается Министерство здравоохранения и, в частности, по информации СМИ, вице-премьер Татьяна Голикова.

В текущем сезоне РПЛ после 21-го тура первым идёт "Краснодар" (46 очков), вторым - "Спартак" (43 очка), третьим - "Зенит" (43 очка).

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