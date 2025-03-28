"Сколько же в РПЛ непредсказуемости. Предпосылок к такому развитию в Самаре было немного. А оно вон как выходит. Всё, что не залетало с "Динамо" - залетает в Самаре. Вроде логично", - написал Генич в своём телеграм-канале.
Московский "Локомотив" 28 марта в Самаре провёл матч 22-го тура чемпионата России по футболу сезона-2024/25 с местными "Крыльями Советов". Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:1. Для "железнодорожников" данное поражение стало крупнейшим в нынешнем сезоне.
Таким образом, к "Локомотива" в активе осталось 40 очков, которые позволяют команде Михаила Галактионова на данный момент располагаться на четвёртой строчке в турнирной таблице.
Генич - о "Локомотиве": всё, что не залетало с "Динамо" - залетает в Самаре
Футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал разгромную победу самарскими "Крыльев Советов" над московским "Локомотивом".
Фото: ФК "Крылья Советов"