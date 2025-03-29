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Депутат Журова: "Торпедо" - народная команда, хотелось бы, чтобы они вышли в РПЛ

Депутат госдумы РФ Светлана Журова назвала московское "Торпедо" народной командой.
Фото: Telegram-канал Светланы Журовой
"Это народная команда. Этой команде 100 лет, как и "Спартаку". Даже вспомните старые фильмы, где "Торпедо" фигурирует очень часто. У "Торпедо" потрясающая история. Хотелось бы, чтобы команда вышла в РПЛ. У них есть все шансы, я за них болею, в прошлом году ходила на многие матчи. Сейчас у команды будет новый стадион, новое будущее. Будет возрождение. Пока они не конкурируют с "Зенитом", то я могу спокойно болеть за "Торпедо", - заявила Журова.

Московское "Торпедо" занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. В активе столичного клуба 48 набранных очков в 25 турах. Отставание от возглавляющей чемпионскую гонку "Балтики" составляет пять очков. "Торпедо" опережает на четыре очка "Сочи" в борьбе за прямую путевку в Премьер-лигу на будущий сезон.

В рамках 26-го тура Первой лиги "Торпедо" встретится на выезде с тульским "Арсеналом". Игра пройдёт в воскресенье, 30 марта.

Источник: Legalbet

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