"Это народная команда. Этой команде 100 лет, как и "Спартаку". Даже вспомните старые фильмы, где "Торпедо" фигурирует очень часто. У "Торпедо" потрясающая история. Хотелось бы, чтобы команда вышла в РПЛ. У них есть все шансы, я за них болею, в прошлом году ходила на многие матчи. Сейчас у команды будет новый стадион, новое будущее. Будет возрождение. Пока они не конкурируют с "Зенитом", то я могу спокойно болеть за "Торпедо", - заявила Журова.
Московское "Торпедо" занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. В активе столичного клуба 48 набранных очков в 25 турах. Отставание от возглавляющей чемпионскую гонку "Балтики" составляет пять очков. "Торпедо" опережает на четыре очка "Сочи" в борьбе за прямую путевку в Премьер-лигу на будущий сезон.
В рамках 26-го тура Первой лиги "Торпедо" встретится на выезде с тульским "Арсеналом". Игра пройдёт в воскресенье, 30 марта.
Источник: Legalbet
Депутат Журова: "Торпедо" - народная команда, хотелось бы, чтобы они вышли в РПЛ
Депутат госдумы РФ Светлана Журова назвала московское "Торпедо" народной командой.
Фото: Telegram-канал Светланы Журовой