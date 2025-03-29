«От имени клуба и команды хотел бы извиниться перед болельщиками за результат вчерашнего матча. Пока мы никак не можем преодолеть историю под названием пауза на сборные. Возобновление после паузы дается команде тяжело. Хотя через несколько игр команда сыгрывается. Вчера был тот день, когда у команды не получилось практически ничего. Но в этой ситуации нужно делать выводы, работать дальше», — заявил Нагорных «СЭ».
Победа самарских "Крыльев Советов" над московским "Локомотивом" стала первой в истории личных встреч двух команд в чемпионатах России с апреля 2011 года.
«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе 40 очков. Свой следующий матч железнодорожники проведут 5 апреля на домашнем стадионе «РЖД Арена» против «Зенита».
В "Локомотиве" извинились за разгромное поражение от "Крыльев Советов"
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал разгромное поражение команды в матче 22-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:5).
Фото: ФК "Локомотив"