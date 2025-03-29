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Metaratings: Игнатов не сыграет с "Ахматом"

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов не примет участия в матче 22-го тура РПЛ против «Ахмата».
Фото: ФК "Спартак"
По информации Metaratings футболист продолжает восстанавливаться после мышечного повреждения, из-за которого пропустил встречу 21-го тура с «Зенитом» (2:1). Ранее Игнатов тренировался в общей группе, но затем выяснилось, что травма оказалась серьезнее, чем ожидалось.

Игнатов — воспитанник «Спартака». В текущем сезоне он сыграл лишь три матча в рамках Российской Премьер-Лиги и шесть — в Кубке России, не отметившись результативными действиями.

Всего за карьеру в «Спартаке» Игнатов провёл 125 матчей, забил 9 голов и отдал 16 голевых передач. Его контракт с клубом действует до конца 2025 года. Согласно оценке Transfermarkt, стоимость полузащитника составляет 1,2 миллиона евро.

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