Metaratings: Игнатов не сыграет с "Ахматом"

По информации Metaratings футболист продолжает восстанавливаться после мышечного повреждения, из-за которого пропустил встречу 21-го тура с «Зенитом» (2:1). Ранее Игнатов тренировался в общей группе, но затем выяснилось, что травма оказалась серьезнее, чем ожидалось.
Игнатов — воспитанник «Спартака». В текущем сезоне он сыграл лишь три матча в рамках Российской Премьер-Лиги и шесть — в Кубке России, не отметившись результативными действиями.
Всего за карьеру в «Спартаке» Игнатов провёл 125 матчей, забил 9 голов и отдал 16 голевых передач. Его контракт с клубом действует до конца 2025 года. Согласно оценке Transfermarkt, стоимость полузащитника составляет 1,2 миллиона евро.