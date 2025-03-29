«Рубину» очень много везло в последних матчах. Думаю, сейчас везение должно закончиться. Конечно, мы хотим, чтобы «Рубин» играл в хороший футбол, но пока этого нет. Пока «Рубин» играет на фарте и на самоотдаче футболистов, которых чем-то, видимо, «прикормил» Рахимов.
Для меня ясно, что аутсайдер – «Рубин». «Зенит» будет давить и забивать как можно больше, но без крупного счёта, потому что и «Зенит» не готов играть 90 минут в давление и доминировать. И «Рубин» – не та команда, которая развалится. Не будет такого», – заявил Попов Metaratings.
После зимней паузы «Рубин» начал с поражения от «Ахмата» со счётом 1:0. Однако затем последовали две победы над «Спартаком» и «Пари НН». Кроме того, казанцы потерпели поражение от «Урала», команды первой лиги, в 1/8 финала Кубка России со счётом 1:0.
Матч «Зенит» — «Рубин» состоится 30 марта 2025 года на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Сейчас «Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 32 очка.
Попов: везение "Рубина" закончится в игре с "Зенитом"
Экс-игрок «Рубина» Алексей Попов поделился своими ожиданиями от предстоящего матча казанского клуба с петербургским «Зенитом» в 22-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Рубин"