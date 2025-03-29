Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Динамо
5 - 1 5 1
ОренбургЗавершен
Химки
1 - 0 1 0
Нижний Новгород1 тайм
ЦСКА
19:30
Динамо МхНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Черноморец
1 - 1 1 1
АланияЗавершен
Тюмень
0 - 0 0 0
СКА-Хабаровск1 тайм
КАМАЗ
0 - 0 0 0
Уфа1 тайм
Шинник
0 - 0 0 0
Нефтехимик1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реал Сосьедад
1 - 0 1 0
Вальядолид2 тайм
Эспаньол
18:15
АтлетикоНе начат
Алавес
20:30
Райо ВальеканоНе начат
Реал Мадрид
23:00
ЛеганесНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Комо
0 - 0 0 0
Эмполи1 тайм
Венеция
0 - 0 0 0
Болонья1 тайм
Ювентус
20:00
ДженоаНе начат
Лечче
22:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хольштайн
17:30
ВердерНе начат
Хоффенхайм
17:30
АугсбургНе начат
Вольфсбург
17:30
ХайденхаймНе начат
Бавария
17:30
Санкт-ПаулиНе начат
Боруссия М
17:30
РБ ЛейпцигНе начат
Айнтрахт
20:30
ШтутгартНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реймс
19:00
МарсельНе начат
Сент-Этьен
21:00
ПСЖНе начат
Монако
23:05
НиццаНе начат

Кубок Англии

Новости
Фулхэм
0 - 3 0 3
Кристал Пэлас2 тайм
Брайтон
20:15
Ноттингем ФорестНе начат

Попов: везение "Рубина" закончится в игре с "Зенитом"

Экс-игрок «Рубина» Алексей Попов поделился своими ожиданиями от предстоящего матча казанского клуба с петербургским «Зенитом» в 22-м туре РПЛ.

Фото: ФК "Рубин"
«Рубину» очень много везло в последних матчах. Думаю, сейчас везение должно закончиться. Конечно, мы хотим, чтобы «Рубин» играл в хороший футбол, но пока этого нет. Пока «Рубин» играет на фарте и на самоотдаче футболистов, которых чем-то, видимо, «прикормил» Рахимов.

Для меня ясно, что аутсайдер – «Рубин». «Зенит» будет давить и забивать как можно больше, но без крупного счёта, потому что и «Зенит» не готов играть 90 минут в давление и доминировать. И «Рубин» – не та команда, которая развалится. Не будет такого», – заявил Попов Metaratings.

После зимней паузы «Рубин» начал с поражения от «Ахмата» со счётом 1:0. Однако затем последовали две победы над «Спартаком» и «Пари НН». Кроме того, казанцы потерпели поражение от «Урала», команды первой лиги, в 1/8 финала Кубка России со счётом 1:0.

Матч «Зенит» — «Рубин» состоится 30 марта 2025 года на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Сейчас «Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 32 очка.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится