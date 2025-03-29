"Могли забить ещё больше". Кутицкий - о победе "Динамо" над "Оренбургом"

"Мы, наверное, могли забить ещё больше. Владели преимуществом, играли низом, что от нас и требовалось. Надо стараться выигрывать каждый матч. В прошлых — с ЦСКА и "Локомотивом" — где-то не повезло. А сейчас победили и порадовали такое количество болельщиков", - цитирует Кутицкого "Чемпионат".
Сегодня, 29-го марта, московское "Динамо" одержало разгромную победу над "Оренбургом" в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги со счетом 5:1.
После 22-х сыгранных туров команда Марцела Лички располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 42-мя набранными очками. Оренбуржцы занимают последнее место в таблице с 11-ю очками в своем активе. В 23-м туре Российской Премьер-Лиги бело-голубые сыграют на выезде с ЦСКА, а подопечные Владимира Слишковича отправятся на выезд к "Пари НН".