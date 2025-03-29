Биджиев: не получалось оказывать на ЦСКА необходимое давление

- Не получилось строго сыграть при стандартах и не получалось необходимое давление оказывать. Тут надо отдать должное ЦСКА. Мы после перерыва вышли с хорошим настроем, вышло даже выровнять игру во втором тайме. Но отыграться не удалось, пропустили еще.
Сегодня, 22 марта, состоялся матч 22-го тура российской Премьер-лиги, в котором московский ЦСКА принимал на своем поле "Динамо" из Махачкалы. Встреча проходила на стадионе "ВЭБ Арена" и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 2:0.
Таким образом команда Хасанби Биджиева потерпела уже второе поражение в весенней части текущего розыгрыша чемпионата России. Также махачкалинцы один раз сыграли вничью и одержали одну победу.
Источник: "Матч ТВ"