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"Говорить об этом - неуважение к ЦСКА". Файзуллаев ответил на слухи про "Галатасарай"

Хавбек ЦСКА Аббос Файзуллаев отреагировал на информацию об интересе к нему "Галатасарая".
Фото: ПФК ЦСКА
"Слухи про "Галатасарай"? Не хочу об этом говорить, не время. У меня контракт с ЦСКА, говорить об этом - неуважение к клубу. Концентрируюсь на ЦСКА", - приводит слова Файзуллаева "Матч ТВ".

Напомним, ранее сообщалось, что атакующий полузащитник московского ЦСКА и сборной Узбекистана Аббос Файзуллаев попал в сферу интересов турецкого "Галатасарая".

В текущем сезоне 21-летний хавбек провел 28 матчей за "армейцев" в чемпионате и Кубке России, в которых записал на свой счет 3+7 по системе гол плюс пас. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.

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