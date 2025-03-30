"Слухи про "Галатасарай"? Не хочу об этом говорить, не время. У меня контракт с ЦСКА, говорить об этом - неуважение к клубу. Концентрируюсь на ЦСКА", - приводит слова Файзуллаева "Матч ТВ".
Напомним, ранее сообщалось, что атакующий полузащитник московского ЦСКА и сборной Узбекистана Аббос Файзуллаев попал в сферу интересов турецкого "Галатасарая".
В текущем сезоне 21-летний хавбек провел 28 матчей за "армейцев" в чемпионате и Кубке России, в которых записал на свой счет 3+7 по системе гол плюс пас. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.
"Говорить об этом - неуважение к ЦСКА". Файзуллаев ответил на слухи про "Галатасарай"
Хавбек ЦСКА Аббос Файзуллаев отреагировал на информацию об интересе к нему "Галатасарая".
Фото: ПФК ЦСКА