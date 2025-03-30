Вратарь махачкалинского "Динамо" Магомедов: пропустили от ЦСКА не так много, как могли

"От ЦСКА мы пропустили не так много, как могли. Это работа всей команды. Многое не получалось, но ничего страшного. Будем работать еще больше - увидите в следующем матче", - цитирует Магомедова "Чемпионат".
Вчера, 29 марта, махачкалинское "Динамо" уступило на выезде столичному ЦСКА в матче 22-го тура российской Премьер-лиги. Игра проходила в Москве и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.
Отметим, для махачкалинской команды это поражение стало вторым в весенней части сезона. Также динамовцы одержали одну победу и один раз сыграли вничью.