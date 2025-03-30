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Вратарь махачкалинского "Динамо" Магомедов: пропустили от ЦСКА не так много, как могли

Голкипер "Динамо" Махачкала Тимур Магомедов поделился мыслями после поражения от московского ЦСКА в 22-м туре чемпионата России (0:2).
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"От ЦСКА мы пропустили не так много, как могли. Это работа всей команды. Многое не получалось, но ничего страшного. Будем работать еще больше - увидите в следующем матче", - цитирует Магомедова "Чемпионат".

Вчера, 29 марта, махачкалинское "Динамо" уступило на выезде столичному ЦСКА в матче 22-го тура российской Премьер-лиги. Игра проходила в Москве и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Отметим, для махачкалинской команды это поражение стало вторым в весенней части сезона. Также динамовцы одержали одну победу и один раз сыграли вничью.

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