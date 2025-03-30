"Я уверен, что и "Зенит", и "Краснодар", и "Спартак" еще потеряют очки. У нас еще будут личные встречи с ними. Это значит, мы еще можем отнять у них очки. Я настроен оптимистично. Мы будем стараться мешать им. Почему не верить в то, что получится, как год назад? Если ты не веришь в себя, не надо делать то, что ты делаешь", - приводит слова Лички "СЭ".
Накануне московское "Динамо" в домашнем матче 22-го тура сезона-2024/25 Российской Премьер-Лиги с футбольным клубом "Оренбург" одержал победу со счётом 5:1. Благодаря этой победе бело-голубые набрали 42 очка и поднялись на четвёртое место в турнирной таблице. При этом у первой тройки команд - "Краснодара" (46 очков), "Спартака" (43 очка) и "Зенита" (43 очка) - есть один матч в запасе.
"Динамо" сыграет с "Зенитом" дома 26 апреля в 26-м туре, со "Спартаком" - дома 11 мая в 28-м туре, с "Краснодаром" - в гостях 24 мая в 30-м туре.
Личка: и "Зенит", и "Краснодар", и "Спартак" еще потеряют очки
Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка высказался о турнирных перспективах бело-голубых и их соперников в оставшейся части текущего сезона.
Фото: ФК "Динамо" Москва