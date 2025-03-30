Официально: Дмитрий Пятибратов покинул пост главного тренера "Факела"

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов подал в отставку по собственному желанию.

Фото: ФК "Факел"

«Дмитрий Пятибратов по собственному желанию подал в отставку с поста главного тренера «Факела». Он объявил команде о своём решении сразу после игры.



Спасибо за работу, Дмитрий Анатольевич! Желаем удачи в дальнейшей карьере», — говорится в официальном заявлении клуба.



Дмитрий Пятибратов занимал пост главного тренера «Факела» с 13 августа 2024 года. Под его руководством команда провела 23 матча, в которых одержала 3 победы, 7 раз сыграла вничью и 13 раз проиграла.



После 22 туров «Факел» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 14 очков.