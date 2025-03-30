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Тренер "Ахмата" Ташуев назвал ничью со "Спартаком" закономерным результатом

Главный тренер грозненского "Ахмата" Сергей Ташуев высказался о ничье в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с московским "Спартаком".
Фото: РФК "Ахмат"
"Мы всегда хотим большего. В этом матче и "Спартак" хотел большего, и мы. Думаю, закономерный результат. Моменты были и у нас, и у "Спартака". Понимали силу "Спартака" и что будет битва", - приводит слова Ташуева "Матч ТВ".

Грозненский "Ахмат" 30 марта на своем поле в рамках 22-го тура чемпионата России по футболу сезона-2024/25 принимал московский "Спартак". Встреча завершилась безголевой ничьей. Благодаря этому результату "Спартак" набрал 44 очка и продолжил занимать второе место в турнирной таблице, а "Ахмат" набрал 19 очков и остался на четырнадцатой строчке.

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