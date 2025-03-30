Тренер "Ахмата" Ташуев назвал ничью со "Спартаком" закономерным результатом

"Мы всегда хотим большего. В этом матче и "Спартак" хотел большего, и мы. Думаю, закономерный результат. Моменты были и у нас, и у "Спартака". Понимали силу "Спартака" и что будет битва", - приводит слова Ташуева "Матч ТВ".
Грозненский "Ахмат" 30 марта на своем поле в рамках 22-го тура чемпионата России по футболу сезона-2024/25 принимал московский "Спартак". Встреча завершилась безголевой ничьей. Благодаря этому результату "Спартак" набрал 44 очка и продолжил занимать второе место в турнирной таблице, а "Ахмат" набрал 19 очков и остался на четырнадцатой строчке.