"Заметил, что поляна была не на их стороне. Было видно, что поле сухое и игроки медленно по нему передвигались. Только во втором тайме уже начали у "Спартака" появляться хорошие контратаки, когда можно было наказать", - приводит слова Мостового "СЭ".
"Ахмат" и "Спартак" встретились друг с другом 30 марта в Грозном на стадионе "Ахмат-Арена" в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Встреча завершилась безголевой ничьей. Благодаря этому результату каждой команде досталось по одному очку: "Ахмат" набрал 19 очков (четырнадцатое место), а "Спартак" - 44 очка (третье место).
Мостовой назвал причину плохой игры "Спартака" с "Ахматом"
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой поделился своим мнением о матче 22-го тура РПЛ "Спартака" с "Ахматом", в котором красно-белые сыграли вничью (0:0).
Фото: ФК "Спартак"