"Значит, что "Спартак" немного теряет шансы на борьбу за чемпионство и дает возможность "Зениту" оторваться. Несмотря на то, что ударов было больше у "Ахмата", реальные шансы на гол были у "Спартака". Везение в ключевых эпизодах было на стороне грозненцев. Ожидалось, что игра будет непростой. На выезде "Спартак" играет не так удачно, как дома. Грозный — то место, где он мог потерять очки", - приводит слова Аршавина "Матч ТВ".
30 марта в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги прошло три матча. В частности, московский "Спартак" на выезде сыграл вничью с грозненским "Ахматом" (0:0), петербургский "Зенит" на своем поле одержал победу над казанским "Рубином" (4:0), а футбольный клуб "Краснодар" дома выиграл у воронежского "Факела" (5:0).
Таким образом, "Краснодар", имея в своем активе 49 очков, продолжил занимать первое место в турнирной таблице чемпионата России, "Зенит" с 46-ю очками поднялся на вторую строчку, а "Спартак", набрав 44 очка, наоборот, опустился на третье место.
В следующем туре "Зенит" 5 апреля в гостях сыграет с московским "Локомотивом" (17:30 мск), "Краснодар" в этот же день дома примет тольяттинский "Акрон" (19:45 мск), а "Спартак" 6 апреля на выезде встретиться с "Ростовом" (16:30 мск).
Аршавин: "Спартак" немного теряет шансы на борьбу за чемпионство
Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин прокомментировал ничейный результат матча 22-го тура РПЛ между "Ахматом" и "Спартаком".
Фото: ФК "Спартак"