"Пятибратов, возможно, погорячился, что подал заявление после матча с "Краснодаром". Потому что "Факел" должен набирать очки не с такими соперниками. А так, тренер правильно сделал, что проявил мужество для такого шага. У нас некоторые тренеры боятся писать заявление об увольнении. Здесь мы видим, что у команды что?то не идет. Целых шесть туров РПЛ не забивают, давно не набирают очки", - приводит слова Семшова "Матч ТВ".
Дмитрий Пятибратов сразу после проигранного матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 с футбольным клубом "Краснодар" (0:5) по собственному желанию подал в отставку с поста главного тренера воронежского "Факела". 48-летний специалист занимал эту должность с 13 августа 2024 года.
После 22-го тура чемпионата России команда из Воронежа имеет в своём активе 14 очков и располагается на предпоследнем, пятнадцатом месте в турнирной таблице. В следующем туре "Факел" 5 апреля на своём поле сыграет против грозненского "Ахмата".
"Проявил мужество". Семшов высказался об отставке главного тренера "Факела" Пятибратова
Бывший игрок сборной России Игорь Семшов прокомментировал отставку Дмитрия Пятибратова с поста главного тренера воронежского "Факела".
Фото: ФК "Факел"