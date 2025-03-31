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Попов - о матче "Зенита " с "Рубином": после удаления даже смотреть не стал

Бывший игрок сборной Казахстана Алексей Попов высказался о матче 22-го тура РПЛ сезона-2024/25 между петербургским "Зенитом" и казанским "Рубином".
Фото: ФК "Зенит"
"Закономерен ли результат? Конечно. Владение мячом в первом тайме у "Зенита" было 76%. Много опасных моментов. Да, были у "Рубина" какие-то подходы к зенитовским воротам, но это нормально, это футбол. Результат закономерный. Тем более удаление. После удаления я даже смотреть не стал", — приводит слова Попова Metaratings.

Матч между "Зенитом" и "Рубином" прошёл в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 4:0. В составе хозяев отличились Лусиано (51 мин.), Мантуан (59 мин.), Кассьерра (73 мин.), Мостовой (74 мин.). При этом на 55 минуте гости остались в меньшинстве - за получение второй жёлтой карточки удален был защитник Алексей Грицаенко.

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