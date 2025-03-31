"Спартак" не выбыл из чемпионской гонки, но стоит признать, что шансов у них теперь не много. Я бы сказал, что в этом сезоне "Краснодар" имеет больше возможностей стать чемпионом, чем "Спартак" — они очень хорошо и стабильно играют", - цитирует Камоцци "РБ Спорт".
Вчера, 30-го марта, московский "Спартак" на выезде сыграл вничью с грозненским "Ахматом" (0:0) в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги. После 22-х сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 44-мя набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на пять очков.
Напомним, что бессменным чемпионом страны на протяжении шести лет кряду является петербургский "Зенит". В мае этого года петербуржцы отпразднуют сто лет со дня основания клуба.
Камоцци: "Спартак" не выбыл из чемпионской гонки, но шансов теперь не много
Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"