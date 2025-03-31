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Хотулев: не думаю, что в "Зените" произойдет раскол

Воспитанник "Зенита", выступающий за "Оренбург", Данила Хотулев высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"Видел всякие новости о "Зените". Команда все равно в гонке. Да, "Краснодар" идет на первом месте, но впереди достаточно много матчей. "Зенит" показывает, что у них еще есть запас. В этом сезоне тяжело, но не думаю, что произойдет раскол", - цитирует Хотулева "РБ Спорт".

Вчера, 30-го марта, петербургский "Зенит" одержал домашнюю победу над казанским "Рубином" со счетом 4:0 в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги. После 22-х сыгранных туров петербуржцы располагаются на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 46-ю набранными очками и отстают от лидирующего "Краснодара" на три очка.

Напомним, что команда Сергея Семака является бессменным чемпионом страны на протяжении шести сезонов кряду. В мае этого года петербуржцы отпразднуют сто лет со дня основания "Зенита".

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