"Думаю, после "Зенита" Семак сможет работать в Европе. Он уже добился большого успеха в России, это не останется незамеченным. Если политическая ситуация к этому времени разрешится, то Семак точно заинтересует европейские клубы. Думаю, он мог бы добиться неплохого результата во Франции или Испании", - цитирует Рианчо "РБ Спорт".
Сергей Семак на данный момент возглавляет петербургский "Зенит" - под руководством российского специалиста петербуржцы шесть раз кряду становились чемпионами страны, а также дважды завоевывали Кубок и Суперкубок России. Семак признавался лучшим тренером года по версии РФС в пяти сезонах. Ранее Семак работал в футбольном клубе "Уфа" и был помощником главного тренера в сборной России.
После 22-х сыгранных туров петербуржцы располагаются на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 46-ю набранными очками и отстают от лидирующего "Краснодара" на три очка. В мае этого года петербуржцы отпразднуют сто лет со дня основания "Зенита".
"Мог бы добиться неплохого результата во Франции или Испании". Рианчо считает, что Семак сможет работать в Европе
Испанский футбольный тренер Рауль Рианчо считает, что главный тренер "Зенита" Сергей Семак сможет найти работу в Европе.
Фото: ФК "Зенит"