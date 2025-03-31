"Ситуацию с Венделом уже отпустил, прошло два матча. Спокойно к этому отношусь. Пожму ли ему руку? Да, конечно. Обид никаких нет", - цитирует Божина "РБ Спорт".
Напомним, что петербургский "Зенит" одержал выездную победу над воронежским "Факелом" со счетом 2:0 в 20-м туре Российской Премьер-Лиги. Полузащитник петербуржцев Вендел получил прямую красную карточку за демонстрирование неприличного жеста болельщикам воронежцев. После матча представители петербуржцев заявило, что игрок "Факела" Сергей Божин оскорблял Вендела на расистской почве.
Божин: ситуацию с Венделом отпустил - пожму ему руку при встрече
Защитник "Факела" Сергей Божин рассказал, что отпустил ситуацию с полузащитником "Зенита" Венделом.
Фото: ФК "Зенит"