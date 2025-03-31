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Форвард "Зенита" Луис Энрике: все бразильцы умеют танцевать

Вингер "Зенита" Луис Энрике поделился эмоциями после результативных действий в 22-м туре РПЛ с "Рубином" (4:0).
Фото: ФК "Зенит"
"Оба гола с моим участием отметили танцами? Все бразильцы умеют танцевать (улыбается). Но главным тут была радость от забитых голов", - приводит слова Луиса Энрике "Матч ТВ".

В воскресенье, 30 марта, "Зенит" обыграл дома казанский "Рубин" в матче 22?го тура российской Премьер-лиги. Поединок на "Газпром Арене" завершился крупной победой хозяев со счетом 4:0. Нападающий Луис Энрике отличился двумя голевыми передачами и был назван лучшим футболистом этой встречи.

Напомним, 24-летний бразилец присоединился к сине-бело-голубым минувшей зимой.

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