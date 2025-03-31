По информации источника, миланский "Интер" заинтересован в услугах атакующего полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна. Сообщается, что в итальянцы уже давно наблюдают за игрой хавбека и планируют сделать "быкам" предложение этим летом. Отмечается, что полузащитник "Интера" Генрих Мхитарян лично порекомендовал подписать игрока сборной Армении.
В нынешнем сезоне 24-летний Сперцян принял участие в 27 матчах за краснодарскую команду, забил 7 мячей и отдал 4 голевые передачи на партнеров. Контракт игрока действует до июня 2026 года. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость армянина в 20 миллионов евро.
Источник: "РБ Спорт"
Источник: Мхитарян порекомендовал руководству "Интера" подписать Сперцяна
Эдуард Сперцян может перебраться в Италию.
Фото: ФК "Краснодар"