"Давление на него было колоссальное. Как думаете, насколько тяжело было Сергею, если уже в следующем матче в добавленное время он забивает в свои ворота? Это было случайно? Возможно. А, может быть, и не случайно. Психологически тяжело было парню. Божин не хотел никого оскорбить, это были обычные эмоции, не переходящие на личности", - цитирует Пятибратова Sport24.
Напомним, что в 20-м туре Российской Премьер-Лиги воронежский "Факел" на своем поле уступил петербургскому "Зениту" со счетом 0:2. Полузащитник гостей Вендел был удален с поля за демонстрирования болельщикам воронежцев неприличного жеста. После матча представители петербуржцев заявили, что защитник воронежцев Сергей Божин оскорблял бразильца на расистской почве.
Вчера, 30-го марта, воронежцы на выезде уступили "Краснодару" со счетом 0:5 в 22-м туре чемпионата России. После матча было объявлено, что Дмитрий Пятибратов покидает пост главного тренера "Факела". На данный момент команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице российского чемпионата с 14-ю набранными очками.
Пятибратов - о расистском скандале с Божиным: давление на него было колоссальное
Бывший главный тренер "Факела" Дмитрий Пятибратов рассказал о расистском скандале с участием Сергея Божина.
Фото: ФК "Факел"