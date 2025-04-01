«До игры мы знали, что матч с «Рубином» окажется сложным, потому что у соперника очень крепкий состав. Поэтому хотели сыграть как можно лучше. Жаль, что не удалось забить в первом тайме. Зато во втором быстро сделали это на контратаке. В целом же играли на победу и ее добились. Очень ее ждали. Крайне важно было выиграть и с турнирной точки зрения. В России много команд, которые очень непросто обыграть. Поэтому очень рады этой победе, благодаря которой продолжаем бороться за самое высокое место», — цитирует Энрике «Матч ТВ».
В матче, завершившемся со счетом 4:0 в пользу петербуржцев, Луис Энрике отдал две голевые передачи и был признан лучшим игроком встречи.
Луис Энрике перешёл в «Зенит» зимой 2025 года из «Ботафого» за 33 миллиона евро. С тех пор он принял участие в четырёх матчах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2028 года.
Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 24-летнего бразильца составляет 25 миллионов евро.
Следующий матч «Зенит» проведёт 5 апреля на «РЖД Арене» против московского «Локомотива». После этого сине-бело-голубые встретятся на домашнем стадионе «Газпром Арена» с лидером Российской Премьер-Лиги — «Краснодаром». Встреча запланирована на 13 марта, а через три дня предстоит полуфинал Кубка России против «Ростова».
Луис Энрике: в России много команд, которые очень непросто обыграть
Полузащитник «Зенита» Луис Энрике отметил, что победа над «Рубином» в 22-м туре РПЛ стала очень важной, так как в российском чемпионате много команд, с которыми тяжело играть.
Фото: ФК "Зенит"