"Это он нашел вариант с "Акроном", он договорился в последний момент. В тот момент я, честно говоря, уже думал, что всё — буду заканчивать. Поэтому всё, что произошло потом, — здесь его заслуг, наверное, даже больше, чем моих. Лёня — настоящий профессионал и, что самое главное, настоящий друг, я его очень уважаю и люблю", - цитирует Дзюбу "Матч ТВ".
Нападающий Артем Дзюба перешел в тольяттинский "Акрон" в летнее трансферное окно 2024 года на правах свободного агента и заключил контракт до конца этого сезона. В текущем сезоне форвард провел во всех турнирах 16 матчей и записал на свой счет 6 забитых мячей и 4 результативные передачи. В этом сезоне Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, забив 234-й мяч в карьере.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 36-летнего нападающего в 1,8 миллионов евро. Дзюба принял участие в мартовских сборах национальной команды России. Артем забил 31-й мяч за сборную России и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.
Дзюба: был готов закончить карьеру, когда Гольдман нашел вариант с "Акроном"
Нападающий "Акрона" Артем Дзюба рассказал о работе с Леонидом Гольдманом.
Фото: ФК "Акрон"