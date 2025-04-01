"Сейчас "Краснодар" ментально сильнее, чем в прошлом сезоне. Прошлый сезон нас многому научил. Смотрим ли в таблицу? Да, но мы абсолютно спокойно реагируем на лидерство. Идем от игры к игре", - цитирует Сперцяна "РБ Спорт".
После 22-х сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 49-ю набранными очками и опережает петербургский "Зенит" на три очка. В 23-м туре чемпионата России команда Мурада Мусаева примет на своем поле тольяттинский "Акрон".
По итогам прошлого сезона южане стали серебряными призерами чемпионата России, отстав от чемпионского "Зенита" на одно очко. Напомним, что петербуржцы являются бессменными чемпионами страны на протяжении шести лет кряду.
Сперцян: сейчас "Краснодар" ментально сильнее, чем в прошлом сезоне
Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян высказался о текущей форме команды.
Фото: ФК "Краснодар"