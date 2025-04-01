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Карпин рассказал, что держит его в сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему продолжает работать в национальной команде России.
Фото: РФС
"Что держит в сборной? Надежда на то, что удастся поучаствовать в чемпионате Европы и мира, что это время настанет", - цитирует Карпина "Матч ТВ".

Напомним, что Валерий Карпин покинул пост главного тренера "Ростова" в конце февраля этого года, специалист продолжает занимать аналогичную должность в национальной команде России.

Сборная России отстранена от международных соревнований с февраля 2022 года. В марте подопечные Валерия Карпина одержали две победы в двух товарищеских встречах - над Гренадой (5:0) и Замбией (5:0). В июне сборная России проведет домашний матч с Нигерией и сыграет на выезде с Белоруссией.

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