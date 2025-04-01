"Россия превзошла все мои ожидания. Я думал, что тут будет намного холоднее. Я готовился к тому, что на улице будет около минус 20, но сейчас погода меня полностью устраивает. Что касается русских, пока они производят отличное впечатление", - цитирует Гарсию "РБ Спорт".
Ливай Гарсия перешел в московский "Спартак" из греческого АЕКа в зимнее трансферное окно за 18,7 миллионов евро и заключил контракт до лета 2028 года. В этом сезоне форвард провел за красно-белых во всех турнирах 5 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего футболиста в 15 миллионов евро.
После 22-х сыгранных туров команда Деяна Станковича занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 44-мя набранными очками.
Гарсия: Россия превзошла все мои ожидания - я готовился к тому, что здесь на улице минус 20
Нападающий "Спартака" Ливай Гарсия рассказал об адаптации в России.
Фото: ФК "Спартак"