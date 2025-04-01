Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Арсенал
21:45
ФулхэмНе начат
Вулверхэмптон
21:45
Вест ХэмНе начат
Ноттингем Форест
22:00
Манчестер ЮнайтедНе начат

Кубок Испании

Новости
Реал Мадрид
22:30
Реал СосьедадНе начат

Кубок Италии

Новости
Эмполи
22:00
БолоньяНе начат

Кубок Германии

Новости
Арминия
21:45
БайерНе начат

Кубок Франции

Новости
Дюнкерк
22:10
ПСЖНе начат

Гарсия: Россия превзошла все мои ожидания - я готовился к тому, что здесь на улице минус 20

Нападающий "Спартака" Ливай Гарсия рассказал об адаптации в России.
Фото: ФК "Спартак"
"Россия превзошла все мои ожидания. Я думал, что тут будет намного холоднее. Я готовился к тому, что на улице будет около минус 20, но сейчас погода меня полностью устраивает. Что касается русских, пока они производят отличное впечатление", - цитирует Гарсию "РБ Спорт".

Ливай Гарсия перешел в московский "Спартак" из греческого АЕКа в зимнее трансферное окно за 18,7 миллионов евро и заключил контракт до лета 2028 года. В этом сезоне форвард провел за красно-белых во всех турнирах 5 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего футболиста в 15 миллионов евро.

После 22-х сыгранных туров команда Деяна Станковича занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 44-мя набранными очками.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится