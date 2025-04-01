"Я продолжу делать то, что делаю. Меня это не беспокоит. Так устроен футбольный мир. Деньги платятся (клубами). Я постараюсь сделать все, чтобы это оправдать", - цитирует Гарсию "Матч ТВ".
Ливай Гарсия перешел в московский "Спартак" из греческого АЕКа в зимнее трансферное окно за 18,7 миллионов евро и заключил контракт до лета 2028 года. В этом сезоне форвард провел за красно-белых во всех турнирах 5 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего футболиста в 15 миллионов евро.
После 22-х сыгранных туров команда Деяна Станковича занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 44-мя набранными очками.
Гарсия - о сумме своего трансфера в "Спартак": меня это не беспокоит
Нападающий московского "Спартака" Ливай Гарсия высказался о сумме, которую заплатили красно-белые за его переход.
Фото: ФК "Спартак"