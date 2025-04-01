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Мостовой: 1 апреля ждал звонков из "Барселоны" и "Реала", но ничего не было

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о возможном своём приглашении в воронежский "Факел" на пост главного тренера команды.
Фото: РФС
"Думал ли я о работе в "Факеле"? Сегодня 1 апреля, как раз ждал звонков из РПЛ, "Барселоны", "Реала" или ещё чего-то, но ничего не было", – приводит слова Мостового "Советский спорт".

30 марта сразу после проигранного матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром" (0:5) Дмитрий Пятибратов по собственному желанию подал в отставку с поста главного тренера воронежского "Факела". После 22-го тура команда, имея в своём активе 14 очков, занимает в турнирной таблице предпоследнее, пятнадцатое место.

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