Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Арсенал
2 - 1 2 1
ФулхэмЗавершен
Вулверхэмптон
1 - 0 1 0
Вест ХэмЗавершен
Ноттингем Форест
1 - 0 1 0
Манчестер ЮнайтедЗавершен

Кубок Испании

Новости
Реал Мадрид
3 - 4 3 4
Реал СосьедадДоп. время

Кубок Италии

Новости
Эмполи
0 - 3 0 3
БолоньяЗавершен

Кубок Германии

Новости
Арминия
2 - 1 2 1
БайерЗавершен

Кубок Франции

Новости
Дюнкерк
2 - 4 2 4
ПСЖЗавершен

Агент назвал причину пропуска Дркушичем матча "Зенита" с "Рубином"

Младен Ратковица, агент защитника "Зенита" Вани Дркушича, объяснил пропуск его клиентом матча 22-го тура РПЛ с "Рубином" (4:0).
Фото: ФК "Зенит"
"С Ваней все в порядке, у него нет травмы. Ваня стал отцом, его жена родила. Он поехал в Словению, чтобы увидеть жену и ребенка", — приводит слова Ратковица "ВсеПроСпорт".

Матч 22-го тура чемпионата России по футболу сезона-2024/25 между "Зенитом" и "Рубином" прошёл 30 марта в Санкт-Петербурге и завершился победой хозяев со счётом 4:0. Словенский защитник Ваня Дркушич после аренды в "Црвене Звезде" вернулся в расположение петербургского клуба в январе 2025 года. С тех пор 25-летний футболист принял участие в 3 официальных матчах, в которых результативными действиями не отметился.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится