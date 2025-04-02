Агент назвал причину пропуска Дркушичем матча "Зенита" с "Рубином"

"С Ваней все в порядке, у него нет травмы. Ваня стал отцом, его жена родила. Он поехал в Словению, чтобы увидеть жену и ребенка", — приводит слова Ратковица "ВсеПроСпорт".
Матч 22-го тура чемпионата России по футболу сезона-2024/25 между "Зенитом" и "Рубином" прошёл 30 марта в Санкт-Петербурге и завершился победой хозяев со счётом 4:0. Словенский защитник Ваня Дркушич после аренды в "Црвене Звезде" вернулся в расположение петербургского клуба в январе 2025 года. С тех пор 25-летний футболист принял участие в 3 официальных матчах, в которых результативными действиями не отметился.