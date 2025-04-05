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Быстров: не понравилось, что "Зенит" начал демонстрировать эти линии - ну смешно смотреть

Экс-футболист "Спартака" и "Зенита" Владимир Быстров высказался о критике судейства со стороны санкт-петербургского клуба после матча 21-го тура РПЛ со красно-белыми (1:2)
Фото: YouTube-канал "Василий Конов"
"Мне не понравилось, что "Зенит" начал демонстрировать эти линии - ну смешно смотреть, потому что уже все признали, и все равно говорят, что линии не те. Почему тогда не говорите про спорные моменты в вашу пользу - когда удаляют игрока у соперника или когда вне игры в вашу пользу? Мое мнение такое - если игроки на одной лини находятся, засчитывайте все голы", - заявил Быстров.

"Зенит" уступил московскому "Спартаку" со счётом 1:2 в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Победный гол на 90-й минуте записал на свой счёт полузащитник красно-белых Кристофер Мартинс. После матча в соцсетях "Зенита" стали публиковаться кадры победного года "Спартака" с утверждениями, что мяч был забит из офсайда.

"Зенит" с 46 очками в 22 матчах занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет три очка. "Спартак" располагается на третьей строчке, у команды 44 набранных очка.

Источник: "РБ Спорт"

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