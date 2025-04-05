"У Ливая Гарсии нет, наверное, таких технических данных, такой пластичности. У Луиса Энрике не понравились пара моментов в первом тайме игры с "Рубином", когда его по ноге ударили и он лежал, а «Рубин» атаковал. Попади казанцы - и что потом ты будешь говорить? Он же через секунду встал и побежал", - цитирует Быстрова "РБ Спорт".
Бразильский вингер Луис Энрике перебрался в "Зенит" из "Ботафого" в январе 2025 года. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила 33 миллиона евро. В феврале московский "Спартак" осуществил сделку по форварду сборной Тринидада и Тобаго Ливая Гарсии. Греческий АЕК заработал на продаже нападающего 18.7 миллионов евро.
В первых пяти матчах за "Спартак" в РПЛ и Кубке России Гарсия не отметился результативными действиями. Луис Энрике, в свою очередь, провел в футболке "Зенита" четыре игры, отметился голов и дважды ассистировал партнерам по команде.
Быстров сравнил зимних новичков "Спартака" и "Зенита" Ливая Гарсию и Луиса Энрике
Бывший вингер "Спартака" и "Зенита" высказался об игре новичков клубов РПЛ Ливая Гарсии и Луиса Энрике.
Фото: официальный сайт "Зенита"