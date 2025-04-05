Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Крылья Советов
1 - 1 1 1
РубинЗавершен
Факел
0 - 0 0 0
АхматЗавершен
Локомотив
17:30
ЗенитНе начат
Краснодар
19:45
АкронНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Урал
2 - 1 2 1
КАМАЗЗавершен
Алания
1 - 2 1 2
Шинник2 тайм
Тюмень
17:00
УфаНе начат
Нефтехимик
18:00
ЧайкаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эвертон
1 - 1 1 1
АрсеналЗавершен
Кристал Пэлас
17:00
БрайтонНе начат
Вест Хэм
17:00
БорнмутНе начат
Ипсвич
17:00
ВулверхэмптонНе начат
Астон Вилла
19:30
Ноттингем ФорестНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
0 - 1 0 1
АлавесЗавершен
Реал Мадрид
17:15
ВаленсияНе начат
Мальорка
19:30
СельтаНе начат
Барселона
22:00
БетисНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Монца
1 - 2 1 2
Комо1 тайм
Парма
19:00
ИнтерНе начат
Милан
21:45
ФиорентинаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Майнц
0 - 0 0 0
Хольштайн1 тайм
Бохум
0 - 2 0 2
Штутгарт1 тайм
РБ Лейпциг
0 - 1 0 1
Хоффенхайм1 тайм
Фрайбург
0 - 0 0 0
Боруссия Д1 тайм
Хайденхайм
0 - 0 0 0
Байер1 тайм
Вердер
19:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
ПСЖ
18:00
АнжеНе начат
Брест
20:00
МонакоНе начат
Лион
22:05
ЛилльНе начат

Быстров сравнил зимних новичков "Спартака" и "Зенита" Ливая Гарсию и Луиса Энрике

Бывший вингер "Спартака" и "Зенита" высказался об игре новичков клубов РПЛ Ливая Гарсии и Луиса Энрике.
Фото: официальный сайт "Зенита"
"У Ливая Гарсии нет, наверное, таких технических данных, такой пластичности. У Луиса Энрике не понравились пара моментов в первом тайме игры с "Рубином", когда его по ноге ударили и он лежал, а «Рубин» атаковал. Попади казанцы - и что потом ты будешь говорить? Он же через секунду встал и побежал", - цитирует Быстрова "РБ Спорт".

Бразильский вингер Луис Энрике перебрался в "Зенит" из "Ботафого" в январе 2025 года. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила 33 миллиона евро. В феврале московский "Спартак" осуществил сделку по форварду сборной Тринидада и Тобаго Ливая Гарсии. Греческий АЕК заработал на продаже нападающего 18.7 миллионов евро.

В первых пяти матчах за "Спартак" в РПЛ и Кубке России Гарсия не отметился результативными действиями. Луис Энрике, в свою очередь, провел в футболке "Зенита" четыре игры, отметился голов и дважды ассистировал партнерам по команде.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится