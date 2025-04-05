- Мне кажется, игра будет закрытая, и мы увидим максимум два гола. Поэтому я бы, наверное, поставил на ничью 1:1, а может быть, и 0:0, либо кто-то победит с минимальным преимуществом. Потому что каждой команде уже нельзя отступать - финишная прямая, и здесь нужно работать правильно. Не думаю, что "Динамо" в лучших кондициях подходит к этому матчу. ЦСКА очень хороший футбол показывает сейчас. Я даже чуть склоняюсь в пользу ЦСКА, тем более играют дома. Наверное, 55 на 45, - передаёт слова Орещука Metaratings.ru.
Столичные ЦСКА и "Динамо" встретятся между собой в рамках 23 тура Российской премьер-лиги, матч состоится 6 апреля и начнётся в 19:30 по московскому времени. Перед началом тура красно-синие и бело-голубые являются соседями по турнирной таблице лиги - "Динамо" занимает четвёртое место, набрав 42 очка в 22 матчах, ЦСКА находится строчкой ниже с 41 набранным очком.
Клубы являются соперниками и по Кубку России, где играют друг с другом в полуфинале верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ). ЦСКА выиграл со счётом 2:1 первую встречу на своём поле. Ответный матч пройдёт на "ВТБ Арене" 16 апреля, его начало намечено на 20:30 по московскому времени.
Орещук: ЦСКА и "Динамо" уже нельзя отступать - финишная прямая
Экс-нападающий ЦСКА и экс-спортивный директор московского "Динамо" Роман Орещук поделился ожиданиями от предстоящего "братского дерби" в 23 туре РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"