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Ташуев: всем атакующим игрокам "Ахмата" надо прибавить в позиции "киллера"

Главный тренер грозненского "Ахмата" Сергей Ташуев дал комментарий после матча 23-го тура РПЛ сезона-2024/25 с воронежским "Факелом", который завершился ничьей (0:0)
Фото: РФК "Ахмат"
"Нам нужны победы. Но без голов побед не бывает, а голы даются с трудом. Я вчера говорил футболистам основного состава, что всем атакующим игрокам надо прибавить в позиции "киллера" — каждому нужно хотеть забить гол. Поставил задачу — забить голы. Но они пока, к сожалению, тяжело даются. Возможно, не хватает индивидуального мастерства или лидерам надо над этим компонентом работать", - приводит слова Ташуева "Матч ТВ".

Грозненский "Ахмат" 5 апреля в гостях проводил матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 с воронежским "Факелом". Встреча завершилась безголевой ничьей. Благодаря этому результату "Ахмат" набрал 20 очков, которые позволяют команде из Чеченской республики на данный момент занимать в турнирной таблице тринадцатое место (зона стыковых матчей с командами Первой лиги за право остаться в РПЛ).

В следующем туре "Ахмат" 12 апреля на своем поле сыграет против футбольного клуба "Ростов". Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

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