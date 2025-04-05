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Семак - о ничьей с "Локомотивом": хорошо, что отыгрались, но хотелось другого результата

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак дал комментарий после ничьей с московским "Локомотивом" в матче 23-го тура РПЛ (1:1).
Фото: ФК "Зенит"
"К сожалению, не получилось победить. По игре не хватало качества в завершающей фазе. Было немного моментов. Была ошибка, которая повлияла на ход матча и на результат. Хорошо, что отыгрались и проявили характер. Но хотелось другого результата", - приводит слова Семака "Матч ТВ".

Петербургский "Зенит" 5 апреля в гостевом матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 встретился с московским "Локомотивом". Игра завершилась вничью (1:1): у "железнодорожников" отличился Алексей Батраков (63 мин.), а у сине-бело-голубых - Александр Соболев (85 мин.).

Благодаря этому результату "Зенит" набрал 47 очков, которые позволяют команде на данный момент занимать второе место в турнирной таблице. В следующем туре подопечные Сергея Семака 13 апреля на своем поле сыграет против текущего лидера чемпионата - футбольного клуба "Краснодар".

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