«В первом тайме мы контролировали ситуацию, играли хорошо, но мало создали. Были хорошие моменты, нужно было улучшить открывания и доставлять мячи в штрафную. Во втором тайме помог быстрый гол, хорошо разыграли стандарт. Дальше было три 100% момента, чтобы забивать. Не забили, чуть нервная концовка, но не могу сказать, что соперник что?то создал. Опасных моментов у «Акрона» за весь матч не припомню. Ожидалось, что игра будет сложная. Ребята молодцы, отдали все силы. Видно, что в начале было нервно. Знали, что «Зенит» потерял очки, много потерь у нас, но ребята проделали отличную работу, добились важной победы», — цитирует Мусаева «Матч ТВ».
В матче 23-го тура Российской Премьер-лиги «Краснодар» на своём поле уверенно обыграл «Акрон» со счётом 1:0. Единственный гол в этой встрече забил центральный защитник «быков» Кайо.
Эта победа позволила «Краснодару» укрепить свои позиции на первом месте в турнирной таблице, увеличив отрыв от ближайшего преследователя — «Зенита» — до пяти очков. Теперь у «Краснодара» 52 очка, а у «Зенита» — 47.
Следующий матч «Краснодар» проведёт как раз против «Зенита» на домашней арене петербуржцев «Газпром Арена». Встреча состоится 13 апреля. Матч первого круга между этими командами завершился победой «Краснодара» со счётом 2:0.
Мусаев: знали, что "Зенит" потерял очки — из-за этого было нервное начало
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев признался, что его команда нервничала в начале встречи с «Акроном» из-за результата конкурента — «Зенит» ранее потерял очки в матче с «Локомотивом».
Фото: ФК "Краснодар"