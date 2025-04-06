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Нагорных: нисколько не сомневаюсь, что контракт Батракова с "Локомотивом" будет продлен

Глава совета директоров московского "Локомотива" Юрий Нагорных оценил вероятность продления контракта с полузащитником Алексеем Батраковым.
Фото: официальный сайт "Локомотива"
"Нисколько не сомневаюсь, что контракт будет продлен. Никакого напряжения в этом вопросе нет. У нас сегодня контракт с Алексеем до 2027 года. О какой критичности продления вы сейчас говорите? И мы защищены от тех ошибок, которые ранее мы когда-то по некоторым контрактам совершили", - заявил Нагорных.

19-летний воспитанник "Локомотива" Алексей Батраков является одновременно и лучшим бомбардиром, и лучшим ассистентом команды в текущем сезоне. На счету полузащитника 12 голов и семь результативных передач в 22 матчах РПЛ, включая гол "Зениту" (1:1) в матче 23-го тура. Всего Батраков отметился 13 голами и 10 ассистами в 29 матчах во всех турнирах.

Минувшим летом из "Локомотива" в "Зенит" перебрался вингер Максим Глушенков. Сине-бело-голубые воспользовались опцией выкупа, прописанной в контракте футболиста и осуществили трансфер за 6.3 миллиона евро.

Источник: "РБ Спорт"

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