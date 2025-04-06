"Две победы весной - уже чудо для "Оренбурга", отступать некуда. Но думаю, что Слишкович чудо не совершит и "Оренбург" все равно вылетит. Мне так кажется... Хотя сражаются они героически. Где-то им откровенно не везло. С тем же "Динамо" не скажешь, что они играли плохо первые 30 минут. Если бы матч длился 30 минут, "Оренбург" бы его не проиграл", - цитирует Генича "СЭ".
"Оренбург" занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ с 14 очками в 23 матчах. Отставание от зоны стыковых матчей составляет пять очков, а от 12-го места, гарантирующего сохранение прописки в РПЛ, - семь очков. В последних трех матчах "Оренбург" одержал две победы: в 21-м туре с "Факелом" (1:0) и в 23-м туре с "Пари НН" (2:1).
Матч 22-го тура с "Динамо" завершился разгромным поражением со счётом 1:5. В следующем туре "Оренбург" на своём поле встретится с московским ЦСКА. Игра пройдет в субботу, 12 апреля.
Генич: две победы весной - уже чудо для "Оренбурга", но он все равно вылетит
Футбольный комментатор Константин Генич оценил выступления "Оренбурга" в весенней части сезона.
Фото: официальный сайт "Оренбурга"