"Для меня такого рода новости были очень неожиданными. Ни я, ни мой агент ничего не знаем об интересе "Спартака". То же самое было и с "Динамо", когда пошли непонятные разговоры о моем переходе. У меня действующий контракт с "Рубином", я всем доволен", - цитирует Рожкова "Матч ТВ".
Илья Рожков является воспитанником "Рубина". В текущем сезоне в активе 20-летнего защитника 25 матчей за казанцев в РПЛ и Кубке России. В них Рожков отметился двумя голами и результативной передачей. Ранее в СМИ появилась информация о том, что интерес к левому защитнику проявляет московский "Спартак".
В декабре прошлого года Илья Рожков продлил контракт с "Рубином". Новое соглашение связывает футболиста с его нынешним клубом до лета 2028 года.
Защитник "Рубина" Рожков отреагировал на слухи об интересе "Спартака"
Левый защитник "Рубина" Илья Рожков высказался о возможном уходе из клуба.
Фото: официальный сайт "Рубина"