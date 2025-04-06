Станкович: если бы "Спартак" проиграл "Ростову", Абену убили бы

"Я обычно не говорю о конкретных футболистах. Но я хочу выделить Абену. Если бы мы проиграли, я знаю, его в буквальном смысле убили бы. Он сегодня показал себя как мужчина. На мой взгляд, это лучший игрок матча сегодня", - приводит слова Станковича "Матч ТВ".
Для суринамского защитника московского "Спартака" Миенти Абены данный матч стал первым появлением на поле в матчах Российский Премьер-Лиги с октября 2024 года, т.е. 30-летний футболист оставался в запасе на протяжении 10 матчей.
Встреча "Ростова" и "Спартака" завершилась победой московского клуба со счётом 3:0. Благодаря этому результату красно-белые набрали 47 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице чемпионата России.