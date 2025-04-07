"За что будет бороться команда Николича? Отвечу так. ЦСКА реально вклиниться в борьбу не только за призовые места. Реально ли побороться за золото? Да, все реально", - цитирует Газзаева "СЭ".
ВчераЮ 6 апреля, московский ЦСКА обыграл на своем поле столичное "Динамо" в матче 23-го тура РПЛ со счетом 3:1. Команда Марко Николича набрала 44 очка и поднялась на четвертое место в турнирной таблице. От единолично лидирующего в чемпионате России "Краснодара" подопечные Николича отстают на 8 баллов, от призовой тройки "армейцев" отделяет на данный момент три очка.
Газзаев: ЦСКА реально вклиниться в борьбу не только за призовые места
Бывший наставник ЦСКА Валерий Газзаев высказался о перспективах команды в нынешнем сезоне.
Фото: ПФК ЦСКА