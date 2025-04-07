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Защитник "Локомотива" Фассон: не думаю, что у команды сейчас кризис

Защитник "Локомотива" Лукас Фассон не считает, что команда оказалась в кризисе.
Фото: ФК "Локомотив"
"Кризис? Нет, мы все вместе работаем, и я не думаю, что у команды сейчас кризис. Да, у нас было поражение после победы в дерби с "Динамо". Но я не думаю, что у нас кризис", - цитирует Фассона "Советский спорт".

В весенней части российской Премьер-лиги московский "Локомотив" провел пять матчей, в которых одержал всего одну победу. Также команда Михаила Галактионова трижды за этот отрезок сыграла вничью и потерпела одно поражение.

По итогам 23 туров "железнодорожники" набрали 41 очко и занимают шестое место в турнирной таблице. От тройки лидеров красно-зеленые отстают уже на шесть баллов.

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