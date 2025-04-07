"Конкретно не буду говорить, но мы зимой получали хорошие предложения по ряду молодых футболистов. Но мы их даже не рассматривали. Из иностранных клубов или из России? Разные были предложения", - приводит слова Нагорных ТАСС.
После 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 московский "Локомотив" имеет в своем активе 41 очко, которое позволяет команде располагаться на шестом месте в турнирной таблице. В следующем туре "железнодорожники" 12 апреля в гостях сыграют против казанского "Рубина" (стартовый свисток должен прозвучать в 17:00 по московскому времени).
Зимой "Локомотив" мог расстаться с рядом молодых футболистов
Председатель совета директора "Локомотива" Юрий Нагорных рассказал о работе клуба на трансферном рынке минувшей зимой.
Фото: ФК "Локомотив"