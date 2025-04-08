На Украине назвали недопустимым тот факт, что УЕФА почтил память погибших на СВО футболистов из России

Украинская ассоциация футбола направила письмо в УЕФА по поводу того, что на конгрессе Союза почтили память погибших на СВО бывших футболистов из России.

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49-й конгресс УЕФА прошёл 3 апреля в сербской столице Белграде. Там почтили память российских экс-игроков, которые погибли во время проведения специальной военной операции. В частности, речь идёт про экс-защитник московского "



Напомним, в феврале 2022 года УЕФА в связи с началом проведения СВО принял решение отстранить российские профессиональные клубы и сборные всех возрастов от участия международных турнира под своей эгидой. "Украинское футбольное сообщество отмечает, что для европейской футбольной семьи недопустимо и неуместно проявлять уважение таким лицам, ставя их в один ряд с действительно выдающимися футбольными деятелями. Мы настоятельно просим вашего рассмотрения этого вопроса. Такие вещи не должны иметь место", — говорится в заявлении УАФ [цитата по "Чемпионату" ].49-й конгресс УЕФА прошёл 3 апреля в сербской столице Белграде. Там почтили память российских экс-игроков, которые погибли во время проведения специальной военной операции. В частности, речь идёт про экс-защитник московского " Локомотива " и сборной России Алексея Бугаева, а также про бывшего нападающего нескольких футбольных клуб из Второй лиги Заура Казиева.Напомним, в феврале 2022 года УЕФА в связи с началом проведения СВО принял решение отстранить российские профессиональные клубы и сборные всех возрастов от участия международных турнира под своей эгидой.