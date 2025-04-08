"Украинское футбольное сообщество отмечает, что для европейской футбольной семьи недопустимо и неуместно проявлять уважение таким лицам, ставя их в один ряд с действительно выдающимися футбольными деятелями. Мы настоятельно просим вашего рассмотрения этого вопроса. Такие вещи не должны иметь место", — говорится в заявлении УАФ [цитата по "Чемпионату"].
49-й конгресс УЕФА прошёл 3 апреля в сербской столице Белграде. Там почтили память российских экс-игроков, которые погибли во время проведения специальной военной операции. В частности, речь идёт про экс-защитник московского "Локомотива" и сборной России Алексея Бугаева, а также про бывшего нападающего нескольких футбольных клуб из Второй лиги Заура Казиева.
Напомним, в феврале 2022 года УЕФА в связи с началом проведения СВО принял решение отстранить российские профессиональные клубы и сборные всех возрастов от участия международных турнира под своей эгидой.
На Украине назвали недопустимым тот факт, что УЕФА почтил память погибших на СВО футболистов из России
Украинская ассоциация футбола направила письмо в УЕФА по поводу того, что на конгрессе Союза почтили память погибших на СВО бывших футболистов из России.
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