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Ливай Гарсия: моя адаптация продолжается, я счастлив быть в "Спартаке"

Нападающий Ливай Гарсия рассказал об адаптации в московском "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"
"Я все еще адаптируюсь, этот процесс продолжается и требует какое-то время. Команда здорово меня приняла, я счастлив быть в "Спартаке", - цитирует Гарсию "РБ Спорт".

Ливай Гарсия перешел в московский "Спартак" из греческого АЕКа в зимнее трансферное окно за 18,7 миллионов евро и заключил контракт до лета 2028 года. Форвард провел за красно-белых во всех турнирах 6 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего нападающего в 15 миллионов евро.

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