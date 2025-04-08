"Я все еще адаптируюсь, этот процесс продолжается и требует какое-то время. Команда здорово меня приняла, я счастлив быть в "Спартаке", - цитирует Гарсию "РБ Спорт".
Ливай Гарсия перешел в московский "Спартак" из греческого АЕКа в зимнее трансферное окно за 18,7 миллионов евро и заключил контракт до лета 2028 года. Форвард провел за красно-белых во всех турнирах 6 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего нападающего в 15 миллионов евро.
Ливай Гарсия: моя адаптация продолжается, я счастлив быть в "Спартаке"
Нападающий Ливай Гарсия рассказал об адаптации в московском "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"