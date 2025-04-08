"Мы подали практически все документы в РФС для лицензирования на новый сезон. Мы рассказали про наши подходы к формированию спортивной части и других направлений жизнедеятельности клуба", - цитирует Тер-Абрамяна "Чемпионат".
После 23-х сыгранных туров самарские "Крылья Советов" располагаются на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата России с 23-мя набранными очками. В 24-м туре Российской Премьер-Лиги самарцы сыграют на выезде с подмосковными "Химками".
Напомним, что ранее в СМИ появилась информация, что Игорь Осинькин может быть отправлен в отставку с поста главного тренера самарцев. В текущем сезоне руководство клуба отправило в отставку с поста спортивного директора Сергея Корниленко.
В "Крыльях Советов" рассказали, что клуб подал документы в РФС для лицензирования на новый сезон
Генеральный директор "Крыльев Советов" Роберт Тер-Абрамян рассказал, что клуб подал документы в РФС для лицензирования на сезона-2025/2026.
Фото: ФК "Крылья Советов"