- Проблемы с игрой у "Зенита" очевидны. Не хватило времени Семаку в предсезонке, чтобы наладить новые сочетания, чтобы они прижились. Он начинает это делать во время сезона, экспериментирует. Это же не от хорошей жизни. Тренер пытается выправить ситуацию, чтобы концовку пройти без потерь. Но с такой игрой потери будут, - сказал Быстров в выпуске ютуб-канала "О, футбол!".
Действующий чемпион России "Зенит", завоёвавший золотые медали в шести предыдущих сезонах подряд, занимает в текущей турнирной таблице Российской премьер-лиги третье место с 47 набранными очками в 23 матчах. Столько же баллов у "Спартака", опережающего сине-бело-голубых по результатам личных встреч, у лидирующего "Краснодара" на 5 очков больше.
В выездном матче 23 тура РПЛ "Зенит" сыграл вничью с московским "Локомотивом" со счётом 1:1.
Быстров: проблемы с игрой у "Зенита" очевидны. Не хватило времени Семаку в предсезонке
Экс-полузащитник "Зенита" Владимир Быстров высказался о текущем состоянии сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"