"Для "Зенита" не выиграть чемпионство в год столетия клуба — это южноамериканская катастрофа. Думаю, если "Зенит" не выиграет золотые медали, сначала начнут убирать руководство клуба, а потом очередь дойдёт до Семака. Рыба гниёт с головы. "Зенит" сейчас будет делать всё, чтобы победить в оставшихся матчах. К этому должны быть все готовы", - приводит слова Овчинникова "Чемпионат".
В текущем сезоне после 23-го тура Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" под руководством тренерского штаба во главе с Сергеем Семаком имеет в активе 47 очков, которые позволяют команде на данный момент занимать третье место в турнирной таблице. Отставание сине-бело-голубых от текущего лидера чемпионата - футбольного клуба "Краснодар" - составляет 5 очков.
Напомним, 25 мая 2025 года "Зенит" будет отмечать 100-летие со дня основания футбольного клуба. Петербуржцы на протяжении шести последних сезонов являются действующими чемпионами России.
Овчинников: если "Зенит" не выиграет золото РПЛ, начнут убирать руководство клуба
Футбольный тренер Валерий Овчинников высказался о возможном невыполнении "Зенитом" задачи по завоеванию в текущем сезоне золотых медалей чемпионата России.
Фото: ФК "Зенит"